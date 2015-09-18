日本股市：一反连续三日涨势，此前美联储维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本金融市场下周一至周三逢假期休市。
交易商称，美联储的决定让投资者有两种截然不同的解读：投资者一方面担心美国经济成长力道不足以保证加息的事实，但同时美国的宽松货币环境还将持续一段时期，这应利好全球股市。
“目前，全球经济指标将可能决定日本市场的走向，”摩根大通股票衍生品执行董事Michiro Naito称。
“中国将继续让全球投资者紧张不安，如果该国经济增长逊于预期，将可能再次扰动全球市场。波动性是否会持续，也将取决于全球成长的迹象。”
分析师还表示，市场还将从本月底开始陆续公布的日本企业上半年财报中寻找线索。
美元走软令出口类股下跌。丰田汽车 跌2.0%，本田汽车 跌2.6%，Panasonic 下滑2.9%。
东证股价指数 下挫1.4%至1,470.85点，JPX-日经400指数 下滑1.4%至13,203.66点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”