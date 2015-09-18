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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 10:22 BJT

日本股市：一反连续三日涨势，此前美联储维持利率不变

日本金融市场下周一至周三逢假期休市。

交易商称，美联储的决定让投资者有两种截然不同的解读：投资者一方面担心美国经济成长力道不足以保证加息的事实，但同时美国的宽松货币环境还将持续一段时期，这应利好全球股市。

“目前，全球经济指标将可能决定日本市场的走向，”摩根大通股票衍生品执行董事Michiro Naito称。

“中国将继续让全球投资者紧张不安，如果该国经济增长逊于预期，将可能再次扰动全球市场。波动性是否会持续，也将取决于全球成长的迹象。”

分析师还表示，市场还将从本月底开始陆续公布的日本企业上半年财报中寻找线索。

美元走软令出口类股下跌。丰田汽车 跌2.0%，本田汽车 跌2.6%，Panasonic 下滑2.9%。

东证股价指数 下挫1.4%至1,470.85点，JPX-日经400指数 下滑1.4%至13,203.66点。(完)

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