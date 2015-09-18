中国债市动态：现券收益率和IRS微降，美国暂缓加息提振作用有限

路透上海9月18日 - 备受关注的美联储会议决定维持利率不变，中国银行间债市周五早盘现券收益率和利率互换(IRS)仅微幅下行，因部分市场人士对此已有预期，该消息对境内现券提振作用有限。

不过国债期货波动依旧与现券出现较大偏离，主力合约上涨幅度略明显，其中五年期品种早盘成交并有所增加。

华中一银行交易员称，FED公布决定后，境内债市表现淡定，10年国开等利率债收益率仅微降，“预期(美国)不加息的也多。”

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 3.7750%/3.7675%，上日为3.7900%/3.7800%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

该消息公布后，美元先下跌后收复部分失地； 美国股市震荡中收低； 美债收益率则重挫。

中国金融期货交易所五年期主力合约TF1512 早盘收报98.825元人民币，较上日结算价上涨0.22%；10年期合约T1512 收报96.535元，较上日结算价涨0.25%。