中国债市动态：现券收益率和IRS微降，美国暂缓加息提振作用有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月18日 - 备受关注的美联储会议决定维持利率不变，中国银行间债市周五早盘现券收益率和利率互换(IRS)仅微幅下行，因部分市场人士对此已有预期，该消息对境内现券提振作用有限。
不过国债期货波动依旧与现券出现较大偏离，主力合约上涨幅度略明显，其中五年期品种早盘成交并有所增加。
华中一银行交易员称，FED公布决定后，境内债市表现淡定，10年国开等利率债收益率仅微降，“预期(美国)不加息的也多。”
剩余期限近10年的国开债150210最新报价 3.7750%/3.7675%，上日为3.7900%/3.7800%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。
该消息公布后，美元先下跌后收复部分失地； 美国股市震荡中收低； 美债收益率则重挫。
中国金融期货交易所五年期主力合约TF1512 早盘收报98.825元人民币，较上日结算价上涨0.22%；10年期合约T1512 收报96.535元，较上日结算价涨0.25%。
国泰君安证券研究所最新报告认为，美国暂缓加息利好股债和非美货币，尤其利好利率敏感型资产债券。对中国而言，汇率、利率和外部资金流动也均受益。因人民币贬值风险减轻，资金外流风险放缓。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”