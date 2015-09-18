南美经济：拉美应对外部冲击的条件不如2008年有利--IMF

路透利马9月17日 - 国际货币基金组织(IMF)西半球部门负责人Alejandro Werner周四称，与2008年金融危机高峰期相比较，如今的拉美在应对外部经济冲击方面的条件不如以前有利，这主要是因为其债务增加且增长潜力下降。

Werner称，货币贬值将会帮助拉美出口，还有可能抵消未来加息对经济增长的影响。

拉美国家对大宗商品出口十分倚重，在中国的强劲需求以及美国刺激政策的帮助下才摆脱了金融危机的影响。

Werner在IMF在利马的一场活动间隙称，目前市场注意力放在了拉美经济的基本面上。

Werner表示，巴西、墨西哥和哥伦比亚应该再接再励进行改革，智利和秘鲁应继续逐渐增加刺激性支出。