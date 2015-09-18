美股业绩：Adobe公布当季营收与获利预期皆逊于预估，盘后股价下跌

路透9月18日 - Adobe Systems Inc's 公布当季营收与获利预期逊于预估，尽管该公司Creative Cloud套装软件(软体)净订阅用户数大幅增加，Adobe股价在盘后交易下挫3.5%。

Adobe周四也宣布数码(数位)媒体主管David Wadhwani将离职。

财务长Mark Garrett在声明中表示，公司的经常性营收达总营收的73%。

Adobe表示，截至8月28日止的季度，Creative Cloud订阅用户数净增加68.4万个，根据研究机构FactSet Street Account，分析师预估为净增加64万个。

Adobe将数码媒体全年经常性营收预估由29.3亿美元上调为29.5亿美元。

Adobe预估至11月底止的第四季经调整后的获利为每股0.56-0.62美元，营收为12.8-13.3亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利为每股0.64美元，营收13.6亿美元。

Adobe第三季净利增长至1.745亿美元，或每股0.34美元，上年同期为4,470万美元或每股0.09美元。

Adobe扣除特殊项目的获利为每股0.54美元。

营收上升21%，至12.2亿美元。

若以周四收盘价80.31美元为基准，今年Adobe股价已上涨约11%。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)