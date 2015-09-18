台湾汇市：台币早盘实质交易暂持稳，美联储会议后外资动向不明显

路透台北9月18日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易暂持稳，亚币变化也不大。汇银人士称，美联储决议暂不升息，早盘台股在平盘附近游走，外资动向不明显，交投淡静。

他们表示，不同于上日外资有较明显的汇入，今日盘初外资动态不明。预估台币汇价短期内将在32.5附近游走，并等待下周台湾央行的利率决议。

〞美国公布利率决定之后，美元下跌，但韩元和星币涨了又跌，没有太大变化，〞一位小型商银交易员表示。

本地时间10:39，台币兑美元升2.92角报32.370；台股股市加权指数 小跌0.02%。韩元兑美元 则报1,166.5，较昨日收盘1,165.9走弱。

台币早盘实质交易区间落在32.366-32.418；上日交易区间在32.350-32.429。

美元周五亚洲盘初收复部分失地，此前美联储维持利率不变并下调美国长期经济增长预测，美元兑欧元以及美元指数均触及三周低点。

关于美联储周四是否决定升息的意见一直存在分歧，会议声明引发美元全线下跌，不过美联储保留了今年稍后温和收紧政策的可能性。

台湾央行下周四(24日)将召开第三季全体理监事会议。路透先前调查显示，14家金融机构中有七家预期央行维持利率不变，七家认为将降息。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大；一个月美元/台币远汇 报32.360/32.380，上日收在32.370。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.35-32.45

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