美国个股：通用电气将在欧洲建发动机中心，因无法取得美国贸易贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿/纽约9月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周四表示，由于无法获得美国出口融资，该公司将在欧洲新开一个涡轮螺旋桨发动机研发中心。这给国会带来恢复美国进出口银行(U.S. Export-Import Bank)运作的压力。
这是又一家大公司围绕关停美国进出口银行新融资一事向华盛顿敲响警钟。目前为止并无迹象显示这件事在美国国会造成影响。
通用电气称，4亿美元的涡轮螺旋桨发动机项目将创造500-1,000个就业岗位。该公司称，该项目将进行大型飞机的发动机研发、测试和生产。
通用电气还称，将在巴西Celma投资5,500万美元打造一个新的发动机测试基地，此外还将投资2,300万美元扩大加拿大温尼伯的发动机测试能力。
通用电气发言人Rick Kennedy称，上述涡轮螺旋桨发动机中心地点在欧洲有多个考虑选项，其中包括通用现在小飞机涡轮螺旋桨发动机的生产地——捷克。为取得融资和贷款担保，通用电气正与相关国家出口信贷机构进行谈判。(完) (编译 孙国玉；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”