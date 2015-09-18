美国个股：通用电气将在欧洲建发动机中心，因无法取得美国贸易贷款

路透华盛顿/纽约9月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周四表示，由于无法获得美国出口融资，该公司将在欧洲新开一个涡轮螺旋桨发动机研发中心。这给国会带来恢复美国进出口银行(U.S. Export-Import Bank)运作的压力。

这是又一家大公司围绕关停美国进出口银行新融资一事向华盛顿敲响警钟。目前为止并无迹象显示这件事在美国国会造成影响。

通用电气称，4亿美元的涡轮螺旋桨发动机项目将创造500-1,000个就业岗位。该公司称，该项目将进行大型飞机的发动机研发、测试和生产。

通用电气还称，将在巴西Celma投资5,500万美元打造一个新的发动机测试基地，此外还将投资2,300万美元扩大加拿大温尼伯的发动机测试能力。

通用电气发言人Rick Kennedy称，上述涡轮螺旋桨发动机中心地点在欧洲有多个考虑选项，其中包括通用现在小飞机涡轮螺旋桨发动机的生产地——捷克。为取得融资和贷款担保，通用电气正与相关国家出口信贷机构进行谈判。(完) (编译 孙国玉；审校 李爽)