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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 11:33 BJT

韩国金融市场：韩股上涨而韩元持稳，此前美联储维持利率不变

外资在主板卖超231亿韩元(1,981万美元)韩股。

韩国公债价格上涨，市场担心即将公布的经济指标表现，韩国央行降息可能性上升。之前美联储决定维持利率不变。

12月三年期公债期货 升0.17点至109.63.

韩元兑美元 在震荡交投中持平，报1,166.1。

东部证券外汇分析师Yuna Park表示，由于美联储料在10月或12月升息，所以美元可能恢复看涨基调，而市场不确定犹存，令亚洲货币承压。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,166.1 1,165.9

日圆/韩元 9.7175/232 9.7133

韩国公债期货 * 109.63 109.46

韩国综合股价指数 1,988.12 1,976.49

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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