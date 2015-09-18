韩国金融市场：韩股上涨而韩元持稳，此前美联储维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
外资在主板卖超231亿韩元(1,981万美元)韩股。
韩国公债价格上涨，市场担心即将公布的经济指标表现，韩国央行降息可能性上升。之前美联储决定维持利率不变。
12月三年期公债期货 升0.17点至109.63.
韩元兑美元 在震荡交投中持平，报1,166.1。
东部证券外汇分析师Yuna Park表示，由于美联储料在10月或12月升息，所以美元可能恢复看涨基调，而市场不确定犹存，令亚洲货币承压。
0232GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,166.1 1,165.9
日圆/韩元 9.7175/232 9.7133
韩国公债期货 * 109.63 109.46
韩国综合股价指数 1,988.12 1,976.49
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/戴素萍/李爽 审校 杜明霞/许娜/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”