钢铁产业：低价产品涌入令英国钢铁业陷入危机，将向中国提出诉求

路透伦敦9月17日 - 英国政府周四对该国钢铁业局势进行了讨论，称钢铁业正陷于危机之中，承诺将与中国商讨该问题，表达相关忧虑。由于大量低价钢铁产品进入英国市场，导致英国钢企失去生意。

在英国进行钢铁生产要想盈利已变得愈发困难，因为低价钢铁产品进口、强劲英镑汇率、相对较高的能源成本，以及重工业环保税，都让企业备感压力。

周四，代表SSI UK钢企数千名员工的议员Anna Turley称，由于全球钢价下跌，英国钢铁业正面临危机。

“我希望她说的不是事实，但现实情况确实如此，钢铁业正陷入危机。”政府部长Anna Soubry在议会讨论中对Anna Turley的发言做了上述回应。

Soubry表示，政府正竭尽所能帮助钢铁行业，但欧盟有关政府援助的严苛条款限制，让政府行动束手束脚，并且因政府承诺要以更环保的方式提供电力，让这个问题解决起来也很棘手。

但Soubry允诺，下周随同英国贸易代表团访问中国时，要对中国企业的低价“倾销”行为提起诉求。(完)