基金产业：9月16日止当周美国股票ETF流入143亿美元--理柏

汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三与周四倍受期待的政策会议之前，投资者在9月16日止当周向美国股票交易所上市基金(ETF)投入143亿美元。

“机构投资者对美联储不会升息相当有信心，”理柏研究服务主管Tom Roseen表示，“无论如何，股市这周表现很不错，五天之中有四天上涨，标普500价格指数报酬率达2.74%。”

不过，美国股市共同基金流出17亿美元。

应税债券基金流出7.89亿美元，此前一周为流入36亿美元。

美国公债基金则吸引投资者投入11亿美元，连续第六周流入。

“面对不确定性，投资者都会迅速寻找掩护，”Roseen表示，“投资者看到经济数据有好有坏，中国工业产出、固定资产投资弱于预估、油价仍然疲弱，以及制造业生产与消费者信心逊于预期等，都让投资者感到忧虑。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)