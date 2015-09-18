基金产业：9月16日止当周美国股票ETF流入143亿美元--理柏

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三与周四倍受期待的政策会议之前，投资者在9月16日止当周向美国股票交易所上市基金(ETF)投入143亿美元。
“机构投资者对美联储不会升息相当有信心，”理柏研究服务主管Tom Roseen表示，“无论如何，股市这周表现很不错，五天之中有四天上涨，标普500价格指数报酬率达2.74%。”
不过，美国股市共同基金流出17亿美元。
应税债券基金流出7.89亿美元，此前一周为流入36亿美元。
美国公债基金则吸引投资者投入11亿美元，连续第六周流入。
“面对不确定性，投资者都会迅速寻找掩护，”Roseen表示，“投资者看到经济数据有好有坏，中国工业产出、固定资产投资弱于预估、油价仍然疲弱，以及制造业生产与消费者信心逊于预期等，都让投资者感到忧虑。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”