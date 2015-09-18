《路透晚报》--9月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：长期稳定向好，有能力保持人民币汇率在均衡水平--副总理

中国国务院副总理张高丽周五表示，中国经济保持在合理的区间，长期稳定向好的基本面没有改变，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡水平。

--《综述》中国70城市房价延续温和回暖势头，楼市供需端冷热不均加剧

宽松政策环境下热度不减的楼市交易，助推8月中国房价延续温和涨势，新建商品住宅价格同比近一年来首度转正，一线城市继续大幅领涨；与之形成鲜明对比的是，前端投资仍然低迷，供需两端冷热不均。

--《焦点》加息还停留在＂狼来了＂的警告，香港楼市阴晴不定

美国决定维持利率不变，加息警告＂狼来了＂戏码继续上演，担心利率上升加重负担的香港业主或准业主暂时松了一口气。但其实除了利率因素外，影响香港楼市的其它因素也在渐起变化。

--路透调查：逾半数受访机构认为台湾央行下周将降息，为2009年来首次

路透周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行下周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

--投行观点：美联储12月加息概率大增，未来两年加息步伐可能放缓--中金

中国知名投行--中金公司最新报告认为，美联储9月FOMC会议声明维持基准利率不变，符合市场预期。预计12月加息概率大增，虽不能完全排除10月加息可能性，但料这种可能性小。

--投行观点：上海和北京物价正在追赶欧洲，苏黎世全球最贵--瑞银

国际知名投行瑞银周四发布三年一度的全球价格与收入报告，对全球71个城市的物价、工资以及受薪人士的购买力进行了调查研究。报告发现，苏黎世、日内瓦和纽约是世界上物价最昂贵的城市，而上海和北京的物价也正在追赶欧洲。

【金融】

--全球金融：亚投行侯任行长称，如获不公平评级还有中国市场可依赖

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)侯任行长金立群周四称，如果得不到国际信贷评级机构的公平对待，亚投行可从国内市场中筹集所需资金。

--中国金融：保险业前八个月利润预计达2,391亿元，超去年全年--保监会

中国保监会副主席陈文辉透露，今年前八个月，中国保险业实现保费收入1.7万亿元人民币，同比增长19.8%，行业预计利润总额2,391亿元，同比增长117.6%，超过2014年全年。

【固定收益】

--中国金融：四季度起每周将发三个月贴现国债，以满足入SDR要求--消息

中国为争取人民币早日纳入SDR（特别提款权）正做出更多努力。三位消息人士周四透露，中国财政部拟于今年四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

--《财经洞察》中国企业境外发债“松绑”虚实间引争议

欲赴境外发债却被各式审批困扰的中国企业眼下略舒口气，因中国将取消企业发行外债的额度审批政策，然需“事前备案”等表述则让市场人士困惑不已。

--中国债市动态：现券收益率和IRS微降，美国暂缓加息提振作用有限

备受关注的美联储会议决定维持利率不变，中国银行间债市周五早盘现券收益率和利率互换(IRS)仅微幅下行，因部分市场人士对此已有预期，该消息对境内现券提振作用有限。

--中国货币市场：跨月利率略涨但资金稳势延续，美联储延后加息影响不大

中国银行间市场周五主要回购利率整体平稳，隔夜、七天利率窄幅波动，不过跨国庆假期的资金利率略有上行。交易员表示，国开、四大行近期融出稳定，机构平头寸压力不大，市场情况较上日变化有限；对于美联储宣布加息延后消息，资金面无直接反响。

--中国票据市场：转贴利率略跌但情绪继续谨慎，季末临近调规模需求增多

中国票据市场本周转贴利率稳中略降，六个月期纸票成交在3.60%附近，一年期电票在3.76%-3.80%左右。交易员称，季末将近，银行根据各自信贷额度等情况调整票据资产规模，方向并不一致，收票、出票均有；只是在谨慎配置情绪的主导下，后市料维持偏弱震荡。

--新债招标：中国农发行五年增发债收益率3.5779%，10年3.8663%--业内人士

业内人士周五透露，中国农业发展银行下午招标的五年期固息增发债，中标收益率为3.5779%，同时招标的七年和10年增发债，收益率分别为3.8546%和3.8663%；三期债投标倍数依次为2.23倍、2.16倍和2.02倍。

--新债招标：中国贵州四期一般地方债利率均较下限高25个bp---业内人士

业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三至10年四期一般地方债中标利率较下限高25个基点（bp），分别为3.22%、3.42%、3.58%和3.57%。此外下午招标的河北三年和五年两期专项地方债利率均较下限高20个bp，分别为3.17%和3.37%。

--中国债券：世茂建设60亿元公司债利率为3.9%，创同类房企发债利率新低

中国世茂房地产全资子公司世茂建设有限公司周五称，2015年发行的第一期公司债最终发行规模为60亿元人民币，票面利率为3.90%。公司还指出，该期债实际认购超过80亿元，实现超额配售40亿元，利率并创下同类房企发债利率新低。

【外汇】

--中国金融：央行重手调个别银行人民币购售汇手续费，严打跨境套利

中国央行再出手抬高跨境套利成本，三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%，此举或令汇差套利空间进一步收窄。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，美联储不加息对汇市影响有限

人民币兑美元即期周五早盘升幅收窄，盘初一度升破6.36关口，刷新近两周新高，中间价亦续小升至近两周高点。交易员表示，美联储维持利率不变，国际美元走弱至近四周低点，人民币贬值预期有所淡化，央行干预压力进一步减轻；目前市场焦点转向下周国家主席习近平访美，在此之前人民币料持稳。

--《人民币综述》美国暂缓升息令贬值风险减轻，离岸债券市场可望回温

美国暂缓升息令人民币贬值风险减轻，离岸债券市场交易可望缓步回温。不过近期点心债、宝岛债初级发行市场同步遇冷，仍有赖政策性银行发债以挽投资人信心。

--中国外汇：7月减持304亿美元美国国债，创2013年末以来最大单月减幅

美国财政部最新数据显示，截止7月末中国持有美国国债12,408亿美元，较上月净减少304亿美元，创下2013年12月以来最大单月减幅，但仍保持着美国国债第一大持有国位置。

--中国央行：决定授权中国工商银行担任阿根廷人民币业务清算行

中国央行周五表示，决定授权中国工商银行（阿根廷）股份有限公司担任阿根廷人民币业务清算行。

【证券/行业】

--中国证券：划清信托产品账户清理范围，清理忌简单一断了之--证监会

中国证监会最新发布通知，要求证券公司在清理整顿时，仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户，并划定信托产品账户清理的范围，证券公司不要单方面解除合同、简单采取“一断了之”的方式。

--中国证券：证监会处罚五起操纵股价案件，对违规减持保持高压态势

中国证监会新闻发言人邓舸周五在新闻例会上表示，近日证监会已对五宗操纵证券市场案件进行处罚，将对违反减持和短线交易行为保持高压态势。

--路透专访：富时称中国干预措施或影响将A股纳入其新兴指数的时间

富时罗素的亚洲业务主管周四对路透表示，原计划用2-3年的时间将A股纳入其主要指标股指的期限可能会延长，因中国实施了一系列超常的干预措施，这影响了投资者的市场进入。

--中国股市：沪综指缩量收升，“清伞”压力下降惟市场依然谨慎

中国股市沪综指周五缩量收升0.38%，A股成交创逾七个月新低。分析师称，大盘全日窄幅震荡，个股分化加剧。虽然证监会昨日通知缓解了券商“清伞”的压力，但合规后的信托产品如何运作尚不确定，投资者心态谨慎，美联储暂缓加息的决定则对大盘影响不大。此外从技术图看，10日线构成大盘反弹的上档阻力，预计短线大盘继续震荡磨底。

--《技术分析》中国股市沪综指将下破3,000点

中国股市沪综指经过此前两周弱势反弹后，本周再现重心下移。技术面显示，股指屡次反弹均上攻无力，20日及5周均线对大盘压制作用明显，整体量能亦处于持续萎缩状态，短线看大盘即将结束横向震荡，选择向下突破3,000点心理关口；中线看，连续四周政策性护盘形成的周线下影线并无实际技术意义，股指仍将继续下探，寻求真正市场底。

--《台湾金融市场一周展望》FED升息警报递延，焦点转向央行会否降息

美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持利率不变，将升息警报递延。外资早已嗅出端倪，资金提前回笼激励近期台湾股汇双涨，令震荡多时的市场稍喘口气；若能持续受外资青睐，下周台股有望挑战站稳季线、台币则料趋升但严防央行降息风险。

--中国粮食：国家将2015/16市场年度玉米收储价格下调10%--消息

行业及政府消息人士称，中国将下调2015/16市场年度玉米收储价格，降幅最多为10%。

--香港新股：中国再保险与中金公司IPO申请获批--IFR

中国最大再保险企业--中国再保险(集团)与知名投行--中国国际金融股份有限公司向香港提交首次公开招股(IPO)申请已获批准，IPO总额高达30亿美元。

--中国个股：招商地产拟与母公司换股合并，后者并配套融资至多150亿