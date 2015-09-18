中国汇市：人民币早盘随中间价小升，美联储不加息对汇市影响有限

* 人民币早盘一度升破6.36关口，

* 中间价续升至近两周高点

* 美联储不加息美元指数下探近四周低点

* 习近平访美前人民币料持稳

* 未来人民币走向或更多参考中间价变动

路透上海9月18日 - 人民币兑美元即期 周五早盘升幅收窄，盘初一度升破6.36关口，刷新近两周新高，中间价亦续小升至近两周高点。交易员表示，美联储维持利率不变，国际美元走弱至近四周低点，人民币贬值预期有所淡化，央行干预压力进一步减轻；目前市场焦点转向下周国家主席习近平访美，在此之前人民币料持稳。

他们并指出，美联储将加息进程延后，市场谨慎情绪亦延续，客盘购汇需求继续减少，今日半日成交亦明显萎缩，未来人民币走向或更多参考中间价变动。

“美联储决议没什么特别，把事情(加息)往后推了，现在SPOT(即期)跟着fixing(中间价)走，和昨天区别不大，但今天没太看到央行的身影，估计习奥会之前，还是稳定吧。”一外资行交易员表示。

中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

北京时间11:32，中国人民币兑美元 即期报6.3646，上日收报6.3660元。今日人民币兑美元中间价 报6.3607元，上日中间价为6.367元。人民币兑美元即期早盘成交量 为52亿美元，较上日半日95亿美元萎缩近半。

全球汇市方面，美元周五亚洲盘初收复部分失地，此前美联储维持利率不变并下调美国长期经济增长预测，美元兑欧元以及美元指数均触及三周低点。关于美联储周四是否决定升息的意见一直存在分歧，会议声明引发美元全线下跌，不过美联储保留了今年稍后温和收紧政策的可能性。

中金公司最新报告认为，美联储维持基准利率不变符合市场预期。预计12月加息概率大增，虽不能完全排除10月加息可能性，但料这种可能性小。

中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.579元, 上日尾盘为6.5865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3989/6.3994元, 上一交易日尾盘报6.4元。