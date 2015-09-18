中国汇市：人民币早盘随中间价小升，美联储不加息对汇市影响有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘一度升破6.36关口，
* 中间价续升至近两周高点
* 美联储不加息美元指数下探近四周低点
* 习近平访美前人民币料持稳
* 未来人民币走向或更多参考中间价变动
路透上海9月18日 - 人民币兑美元即期 周五早盘升幅收窄，盘初一度升破6.36关口，刷新近两周新高，中间价亦续小升至近两周高点。交易员表示，美联储维持利率不变，国际美元走弱至近四周低点，人民币贬值预期有所淡化，央行干预压力进一步减轻；目前市场焦点转向下周国家主席习近平访美，在此之前人民币料持稳。
他们并指出，美联储将加息进程延后，市场谨慎情绪亦延续，客盘购汇需求继续减少，今日半日成交亦明显萎缩，未来人民币走向或更多参考中间价变动。
“美联储决议没什么特别，把事情(加息)往后推了，现在SPOT(即期)跟着fixing(中间价)走，和昨天区别不大，但今天没太看到央行的身影，估计习奥会之前，还是稳定吧。”一外资行交易员表示。
中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。
北京时间11:32，中国人民币兑美元 即期报6.3646，上日收报6.3660元。今日人民币兑美元中间价 报6.3607元，上日中间价为6.367元。人民币兑美元即期早盘成交量 为52亿美元，较上日半日95亿美元萎缩近半。
全球汇市方面，美元周五亚洲盘初收复部分失地，此前美联储维持利率不变并下调美国长期经济增长预测，美元兑欧元以及美元指数均触及三周低点。关于美联储周四是否决定升息的意见一直存在分歧，会议声明引发美元全线下跌，不过美联储保留了今年稍后温和收紧政策的可能性。
中金公司最新报告认为，美联储维持基准利率不变符合市场预期。预计12月加息概率大增，虽不能完全排除10月加息可能性，但料这种可能性小。
中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.579元, 上日尾盘为6.5865元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3989/6.3994元, 上一交易日尾盘报6.4元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”