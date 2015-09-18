香港个股：中海油称尼克森部分管道作业解封，长湖油砂项目恢复运作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 称，其加拿大分支尼克森的部分管道作业解封，其中长湖的油砂项目恢复运作。
中海油周四晚间在联交所一份声明中称，尼克森收到阿尔伯塔省能源监管机构（AER）的修订令，对部分管道的暂停令被解除，尼克森能够100%恢复其于长湖的油砂作业，并因应监管要求处理剩余管道以使暂停令能够全面解除。
尼克森表示，在7月发生泄漏之前，长湖每日生产大约5万桶合成原油。
AER上月底对尼克森发出了暂停令，即时暂停授予尼克森的15个管道许可下的作业，并将持续至AER书面撤销暂停令为止。中海油指，事件不会对公司整体运作及财务状况构成任何重大影响。
中海油周五早盘尾段逆市跌1.5%，报8.56港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”