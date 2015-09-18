全球金融：亚投行侯任行长称，如获不公平评级还有中国市场可依赖

路透新加坡9月17日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)侯任行长金立群周四称，如果得不到国际信贷评级机构的公平对待，亚投行可从国内市场中筹集所需资金。

金立群在新加坡一次会议上还表示，亚投行致力于成为一家“干干净净”、一流的跨国机构。

他表示，亚投行已邀请在国际市场占主导地位的信贷评级机构进行评级，这些机构包括标准普尔、穆迪和惠誉在内。

“我希望你们能公平对待我(亚投行)，”金立群称，指的是对亚投行的信用评估方面。

“如若不然，我会直接跳过你们。我还有整个中国市场可以利用。”

他表示，亚投行可在中国市场以非常优惠的利率水平，轻松筹集到200亿-300亿美元的资金。

“到那时候，投资者认可我们的AAA评级，而你们却没有给，你们将面临非常大的声誉问题，”金立群称。