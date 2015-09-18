全球金融：亚投行侯任行长称，如获不公平评级还有中国市场可依赖

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月17日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)侯任行长金立群周四称，如果得不到国际信贷评级机构的公平对待，亚投行可从国内市场中筹集所需资金。
金立群在新加坡一次会议上还表示，亚投行致力于成为一家“干干净净”、一流的跨国机构。
他表示，亚投行已邀请在国际市场占主导地位的信贷评级机构进行评级，这些机构包括标准普尔、穆迪和惠誉在内。
“我希望你们能公平对待我(亚投行)，”金立群称，指的是对亚投行的信用评估方面。
“如若不然，我会直接跳过你们。我还有整个中国市场可以利用。”
他表示，亚投行可在中国市场以非常优惠的利率水平，轻松筹集到200亿-300亿美元的资金。
“到那时候，投资者认可我们的AAA评级，而你们却没有给，你们将面临非常大的声誉问题，”金立群称。
中国已成功动员包括英国和澳洲等50多个国家/地区加入亚投行，但是该行的运作方式及其放贷和治理标准如何均存疑问。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”