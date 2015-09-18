中国粮食：国家将2015/16市场年度玉米收储价格下调10%--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透宁波9月18日 - 行业及政府消息人士称，中国将下调2015/16市场年度玉米收储价格，降幅最多为10%。
中国一直以高于市场的价格从农民手中购买玉米，以提高农村收入。但价格上升促使饲料加工厂增加玉米替代品的进口，如高粱或大麦，这增加了国家出售目前约为1.5亿吨的储备的难度。
一高级政府官员在宁波的一次会议对路透称，降价提案在等待国务院批准，调降后价格约为每吨2,000元人民币(314美元)。
尽管这仍约为国际玉米价格的两倍，但却是2008年来首次降价，市场参与者称这将使玉米替代品价格承压。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”