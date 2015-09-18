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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 13:37 BJT

中国粮食：国家将2015/16市场年度玉米收储价格下调10%--消息

路透宁波9月18日 - 行业及政府消息人士称，中国将下调2015/16市场年度玉米收储价格，降幅最多为10%。

中国一直以高于市场的价格从农民手中购买玉米，以提高农村收入。但价格上升促使饲料加工厂增加玉米替代品的进口，如高粱或大麦，这增加了国家出售目前约为1.5亿吨的储备的难度。

一高级政府官员在宁波的一次会议对路透称，降价提案在等待国务院批准，调降后价格约为每吨2,000元人民币(314美元)。

尽管这仍约为国际玉米价格的两倍，但却是2008年来首次降价，市场参与者称这将使玉米替代品价格承压。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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