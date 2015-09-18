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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 12:40 BJT

《全球汇市》美元整理跌势，此前美联储按兵不动后美元全线下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1401 1.1435 -0.30 -5.75 1.2097

美元/日圆 119.87 119.98 -0.09 0.34 119.68

欧元/日圆 136.64 137.20 -0.41 -5.91 144.78

美元/瑞郎 0.9603 0.9591 0.13 -3.40 0.9941

英镑/美元 1.5561 1.5587 -0.17 -0.08 1.5573

美元/加元 1.3171 1.3181 -0.08 13.37 1.1618

澳元/美元 0.7189 0.7169 0.28 -11.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6369 0.6341 0.44 -18.31 0.7797

澳元/日圆 86.160 86.010 0.17 -11.84 97.750

新西兰元/日圆 76.330 76.080 0.33 -18.36 93.310

英镑/日圆 186.50 187.01 -0.27 0.36 186.38

澳元/新西兰元 1.1277 1.1276 0.01 7.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/许娜/汪红英；审校 王丽鑫/龚芳/孙茉莉/白云)

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