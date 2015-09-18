路透基点：台湾荣成纸业签署8,000万美元五年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的荣成纸业股份有限公司 昨日签署8,000万美元五年期贷款。
牵头行兼簿记行为台湾银行、第一商业银行、台北富邦商业银行和台新国际商业银行。第一商业银行并兼任额度代理行。另有三家银行在一般银团阶段参贷，担任经理行。
这笔贷款包括5,000万美元A档定期贷款和3,000万美元B档循环贷款，借款人分别为浙江荣成纸业有限公司和荣成纸业(中国)控股有限公司。
这笔无担保贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码155个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的息差超过35个基点，借款人将支付超出部分的利率。
所筹资金用于再融资和运营资本。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”