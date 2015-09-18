路透基点：台湾荣成纸业签署8,000万美元五年期贷款--TRLPC

路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的荣成纸业股份有限公司 昨日签署8,000万美元五年期贷款。

牵头行兼簿记行为台湾银行、第一商业银行、台北富邦商业银行和台新国际商业银行。第一商业银行并兼任额度代理行。另有三家银行在一般银团阶段参贷，担任经理行。

这笔贷款包括5,000万美元A档定期贷款和3,000万美元B档循环贷款，借款人分别为浙江荣成纸业有限公司和荣成纸业(中国)控股有限公司。

这笔无担保贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码155个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的息差超过35个基点，借款人将支付超出部分的利率。