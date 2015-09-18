全球贸易：欧盟若去除对中国贸易壁垒，可能损失最多350万个就业--报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
获得市场经济地位很重要，因为这会降低欧盟对中国进口商品强行征收反倾销关税的能力。只有中国出口商品价格低于已然偏低的国内价格，才会强行征收这一关税。
Scott称，进口关税下降，以及反倾销风险减少，将导致中国企业出口产品价格下降近30%。
欧盟生产品的损失会使其国内生产总值(GDP)下降1到2个百分点，进而损失170-350万个就业岗位。
该报告称，受到影响最大的行业包括汽车零件、造纸和纸制品、钢铁、水泥、玻璃、铝和自行车行业。欧盟这些行业的就业人员累计为270万人。
“不会突然失去这些就业岗位。一些行业肯定会比较脆弱，比如钢铁和自行车，”Scott称。“中国若获得市场经济地位，可能使三百万甚至四五百万个就业岗位都面临风险。即便欧洲决定授予中国市场经济地位，但也不会改变中国不是市场经济这一事实。”(完) (编译 高琦/李爽 审校 白云/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”