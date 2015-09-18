全球矿业：必和必拓称短期煤价料持续疲弱，但未来煤炭仍为能源要角

路透墨尔本9月18日 - 矿业巨擘必和必拓 煤业务主管周五表示，预估短期内煤价料保持疲弱，但认为未来数十年煤炭仍将在全球能源领域中扮演要角，即便世界各国推行减少碳排放。

必和必拓煤业务总裁Mike Henry敦促化石燃料企业更加积极地提供对抗气候变化的解决方案，并与“禁煤”行动人士抗衡；他认为这些人相当擅长左右舆论风向。

由于供应过剩，煤价已下跌至逾六年低点，令煤矿生产商面临亏损。