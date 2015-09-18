全球矿业：必和必拓称短期煤价料持续疲弱，但未来煤炭仍为能源要角

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透墨尔本9月18日 - 矿业巨擘必和必拓 煤业务主管周五表示，预估短期内煤价料保持疲弱，但认为未来数十年煤炭仍将在全球能源领域中扮演要角，即便世界各国推行减少碳排放。
必和必拓煤业务总裁Mike Henry敦促化石燃料企业更加积极地提供对抗气候变化的解决方案，并与“禁煤”行动人士抗衡；他认为这些人相当擅长左右舆论风向。
由于供应过剩，煤价已下跌至逾六年低点，令煤矿生产商面临亏损。
较长期而言，鉴于气候变化政策，必和必拓预期能源用煤的需求至2030年将大致趋于疲弱，不过煤炭仍将是能源领域的重要组成部分，尤其在亚洲，即使可再生能源成本下降。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”