更新版 1-中国汇市：人民币随中间价升至两周新高，市场焦点转向习近平访美

* 人民币随中间价续收涨至两周新高 * 美联储不加息美元指数下探三周低点 * 央行继续封堵套利渠道，震慑套利者 * 习近平访美前人民币料持稳 * 未来人民币走向或更多参考中间价变动 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月18日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价收升至两周新高。交易员表示，美联储维 持利率不变，国际美元下探三周低点，人民币贬值预期有所淡化，央行干预压力进一步减轻，与离岸价差亦有 望明显收窄；市场焦点转向下周国家主席习近平访美，在此之前人民币料持稳。 他们并指出，美联储将加息进程延后，市场谨慎情绪亦延续，客盘成交意愿继续下降，成交较昨日下降四 成；而央行继续封堵套利渠道，两地价差已收窄至300点子以内，套利空间几乎消失殆尽，未来人民币走向或 更多参考中间价变动。 “今天还正常吧，反应和其他非美一样，央妈也不来搞，当然购汇不是特别多，周末了，大家积极性也不 是特别高，你看成交少这么多。”一中资行交易员表示。 人民币兑美元即期成交量 为151亿美元，较上日257亿美元下降超四成。历史最高成交量 为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 一外资行交易员称，美联储决议没什么特别，把加息时间往后推，现在即期跟着中间价走，央行干预迹象 不明显，估计习奥会之前，汇率整体将保持稳定。 中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。交易员认为，下周因为习近平访美，人民 币不排除短暂偏强，并考验6.35元附近阻力；“当然如果贬值预期继续淡化，更大的波动应该在CNH这边，价 差可能继续收窄。” 近期央行不断出台新规，封堵因两地价差较大带来的套利。三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严 查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费 至0.3%。 一外资行分析师认为，央行目的很明确，就是封堵套利渠道，继续稳定汇市，“现在两地价差300多个点 ，这一下给加200点的成本，你没法做了，被限制的也是套利做最凶的吧。” 全球汇市方面，美元指数周五触及三周低点，因美联储并未像一些投资者预期的那样，启动近10年来的首 次升息。虽然美联储保留了在今年稍晚小幅收紧政策的可能性，但该行主席叶伦表示，全球增长前景已变得更 加不确定。 招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，美联储按兵不动在一定程度上缓解了人民币贬值压力，预 计人民币短期内将持稳。但中期看，联储进入加息周期会推动美元继续强势，估计美元在四季度到明年全年保 持强势，这将加大人民币贬值压力。 “不过能不能打消市场对人民币的贬值预期，最终能不能稳定住人民币汇率，根本决定因素仍是国内经济 ，人民币目前的稳定走势恐怕是较为脆弱和易受到干扰的。”刘东亮说。 中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3639。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3643 6.366 0.03% 中间价 6.3607 6.367 0.10% 成交额 151.26亿美元 257亿美元 日内美元兑人民币相对于中 -0.07%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 51 6.3598 6.3649 今年以来升贬幅度 -2.52% 2005年汇改以来升贬幅度 30.05% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,270 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3901 6.3993 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.567 6.5865 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)