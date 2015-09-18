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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价升至两周新高，市场焦点转向习近平访美

* 人民币随中间价续收涨至两周新高
    * 美联储不加息美元指数下探三周低点
    * 央行继续封堵套利渠道，震慑套利者
    * 习近平访美前人民币料持稳
    * 未来人民币走向或更多参考中间价变动

 (新增收盘报价及更多评论)
    路透上海9月18日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价收升至两周新高。交易员表示，美联储维
持利率不变，国际美元下探三周低点，人民币贬值预期有所淡化，央行干预压力进一步减轻，与离岸价差亦有
望明显收窄；市场焦点转向下周国家主席习近平访美，在此之前人民币料持稳。
    
    他们并指出，美联储将加息进程延后，市场谨慎情绪亦延续，客盘成交意愿继续下降，成交较昨日下降四
成；而央行继续封堵套利渠道，两地价差已收窄至300点子以内，套利空间几乎消失殆尽，未来人民币走向或
更多参考中间价变动。
    
    “今天还正常吧，反应和其他非美一样，央妈也不来搞，当然购汇不是特别多，周末了，大家积极性也不
是特别高，你看成交少这么多。”一中资行交易员表示。
    
    人民币兑美元即期成交量 为151亿美元，较上日257亿美元下降超四成。历史最高成交量
为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。
    
    一外资行交易员称，美联储决议没什么特别，把加息时间往后推，现在即期跟着中间价走，央行干预迹象
不明显，估计习奥会之前，汇率整体将保持稳定。
    
    中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。交易员认为，下周因为习近平访美，人民
币不排除短暂偏强，并考验6.35元附近阻力；“当然如果贬值预期继续淡化，更大的波动应该在CNH这边，价
差可能继续收窄。”

    近期央行不断出台新规，封堵因两地价差较大带来的套利。三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严
查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费
至0.3%。 
    
    一外资行分析师认为，央行目的很明确，就是封堵套利渠道，继续稳定汇市，“现在两地价差300多个点
，这一下给加200点的成本，你没法做了，被限制的也是套利做最凶的吧。”
    
    全球汇市方面，美元指数周五触及三周低点，因美联储并未像一些投资者预期的那样，启动近10年来的首
次升息。虽然美联储保留了在今年稍晚小幅收紧政策的可能性，但该行主席叶伦表示，全球增长前景已变得更
加不确定。 
    
    招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，美联储按兵不动在一定程度上缓解了人民币贬值压力，预
计人民币短期内将持稳。但中期看，联储进入加息周期会推动美元继续强势，估计美元在四季度到明年全年保
持强势，这将加大人民币贬值压力。

    “不过能不能打消市场对人民币的贬值预期，最终能不能稳定住人民币汇率，根本决定因素仍是国内经济
，人民币目前的稳定走势恐怕是较为脆弱和易受到干扰的。”刘东亮说。
    
    中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3639。外汇交易中心自8月24日开始，每天
五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元       今日                    上日       升贬
 即期成交价格               6.3643                  6.366      0.03%
 中间价                     6.3607                  6.367      0.10%
 成交额                     151.26亿美元            257亿美元  
 日内美元兑人民币相对于中   -0.07%(上限±2%)        日高       日低
 间价最大波幅                                                  
 日内波动幅度(pips)         51                      6.3598     6.3649
 今年以来升贬幅度                                              -2.52%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        30.05%
 1年期美元/人民币掉期升水<  1,270                              
 CNY1Y=CFXS>                                                   
    离岸人民币市场
 工具                  今日    上日
 CNH即期               6.3901  6.3993
 一年期NDF <CNY1YNDFO  6.567   6.5865
 R=>                           
    中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市
商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货
币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）     

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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