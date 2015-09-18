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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 14:10 BJT

法国财长萨潘称支持人民币加入SDR

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月18日 - 法国财长萨潘周五称，法国支持中国为提升人民币在全球贸易中的地位所作努力，并支持人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币组合。

萨潘在北京举行的中法高级别经济财金对话期间作出此番表态。

他称，欧盟也希望加强欧元在全球的使用。

萨潘并表示，他认为中国经济近况并未出现重大风险，而中国股市近期挫跌是必要的调整。(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍

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