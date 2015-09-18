法国财长萨潘称支持人民币加入SDR

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月18日 - 法国财长萨潘周五称，法国支持中国为提升人民币在全球贸易中的地位所作努力，并支持人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币组合。
萨潘在北京举行的中法高级别经济财金对话期间作出此番表态。
他称，欧盟也希望加强欧元在全球的使用。
萨潘并表示，他认为中国经济近况并未出现重大风险，而中国股市近期挫跌是必要的调整。(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”