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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储推迟加息压制美元

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* 欧元/美元下跌0.16%，美元/日圆跌0.24%，澳元/美元上涨0.38%，美元/印尼卢比下滑0.62%

* 日经指数下挫1.83%，沪综指小涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.95%，10年期美债收益率报2.1832%，现货金下跌0.35%

* 澳洲央行总裁称对当前货币政策立场“感到满意”

* 中国70城市房价延续温和回暖势头，楼市供需端冷热不均加剧

(完)

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(编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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