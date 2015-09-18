台湾股市：收涨续创一个月新高，因美联储升息疑虑暂除随部分亚股趋扬

路透台北9月18日 - 台湾股市周五续创逾一个月收盘新高。分析师表示，由于美联储维持利率不变的重大变数暂除，台股随部分亚股小幅收高，下周指数有望挑战站稳8,500季线。

台湾加权股价指数 收高0.20%或16.64点，报8,462.14点，此前收盘高点为8月5日的8,542.27点；今日成交初值 为943.09亿台币，上交易日修正后为989.56亿。

富邦投顾总经理萧乾祥表示，日前台股已事先反应美联储维持利率不变的利多，短线台股在季线反压区走势会稍显震荡，但10月前台股可望由季线趋升向8,900点的半年线靠拢。

“这边先震荡一下，再走自己的路，原本担心资金流出，现在不用。”他说。

他表示，下周台股料在季线附近整理，目前台股尚未进入扬升格局，仍维持跌深后的中级反弹格局，下周指数暂先挑战站稳季线，主交投区间暂看在8,400-8,600点。

此外，富兰克林华美投信表示，台股在这一波反弹中，表现较国际股市强劲，目前下档支撑力道转强，就等待投资人信心回笼，量能同步放大后，指数有机会向上挑战季线关卡。

美股道指和标普500指数周四收低，回吐之前录得1%的涨幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变，承认担忧疲弱的全球经济。

本地时间13:57，MSCI亚太明晟指数 涨0.96%，港股 涨0.43%，中国股市沪综指 也续涨0.56%。(完)

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