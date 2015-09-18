日本股市：日经指数收挫2%，FED按兵不动决议引发经济成长疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本主要出口类股受到了美元隔夜大跌逾1%的打击。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。
丰田汽车 和本田汽车 均下跌1.4%，Panasonic Corp 下跌2.1%。
保费投资美债等债券资产比例较高的日本第一生命保险 大跌6.2%。Topix保险类股指数 下跌5%。
东证股价指数(TOPIX) 下跌2%，收报1,462.38点，本周下跌1.2%。JPX-日经400指数下跌2.1%至13,120.22点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”