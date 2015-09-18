日本股市：日经指数收挫2%，FED按兵不动决议引发经济成长疑虑

日本主要出口类股受到了美元隔夜大跌逾1%的打击。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。