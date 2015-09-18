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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 14:27 BJT

日本股市：日经指数收挫2%，FED按兵不动决议引发经济成长疑虑

日本主要出口类股受到了美元隔夜大跌逾1%的打击。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

丰田汽车 和本田汽车 均下跌1.4%，Panasonic Corp 下跌2.1%。

保费投资美债等债券资产比例较高的日本第一生命保险 大跌6.2%。Topix保险类股指数 下跌5%。

东证股价指数(TOPIX) 下跌2%，收报1,462.38点，本周下跌1.2%。JPX-日经400指数下跌2.1%至13,120.22点。(完)

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