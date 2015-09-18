版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 14:41 BJT

新兴汇市：美联储决议令新兴亚币周线或上涨，但增长担忧令前景暗淡

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.73 120.03 +0.25 -0.06 119.66

坡元 1.3981 1.3985 +0.03 -5.16 1.3260

台币 32.349 32.662 +0.97 -1.95 31.718

韩元 1162.17 1165.90 +0.32 -5.41 1099.30

泰铢 35.63 35.74 +0.31 -7.66 32.90

菲律宾披索 46.43 46.44 +0.02 -3.68 44.72

印尼卢比 14462.00 14455.00 -0.05 -14.40 12380.00

印度卢比 65.93 66.46 +0.80 -4.40 63.03

马币 4.2360 4.2550 +0.45 -17.46 3.4965

人民币 6.3616 6.3660 +0.07 -2.48 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/戴素萍/刘秀红；审校 王兴亚/高琦/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐