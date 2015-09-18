新兴汇市：美联储决议令新兴亚币周线或上涨，但增长担忧令前景暗淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印度卢比 65.93 66.46 +0.80 -4.40 63.03
马币 4.2360 4.2550 +0.45 -17.46 3.4965
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全部现汇报价 (编译 汪红英/戴素萍/刘秀红；审校 王兴亚/高琦/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”