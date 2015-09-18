日本债市：公债价格追随美债隔夜涨势，此前美联储维持指标利率不变

日本央行根据资产买进计划，周五总共买进8,200亿日圆的债券，其中一至三年期公债4,000亿日圆、三至五年期公债4,000亿日圆，以及10年期通胀保值债券200亿日圆。

尽管国内有一些令人鼓舞的迹象，美联储主席叶伦称外部前景较不确定。美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。