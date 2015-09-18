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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 15:09 BJT

日本债市：公债价格追随美债隔夜涨势，此前美联储维持指标利率不变

10年期日债期货 上涨0.27点至148.26，为9月8日以来最高。

日本央行根据资产买进计划，周五总共买进8,200亿日圆的债券，其中一至三年期公债4,000亿日圆、三至五年期公债4,000亿日圆，以及10年期通胀保值债券200亿日圆。

在美联储利率决议出炉后，以及日本假期前，交投热络。日本市场下周多数时候休市，周四恢复交易。

美国公债收益率周四重挫，两年期公债收益率单日降幅为六年半最大。

尽管国内有一些令人鼓舞的迹象，美联储主席叶伦称外部前景较不确定。美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.060% -1.5 0.075%

10年期公债 0.335% -2.5 0.360%

20年期公债 1.115% -3.5 1.150%

30年期公债 1.375% -4.0 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.26 +0.27 147.99

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/戴素萍 审校 许娜/张荻)

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