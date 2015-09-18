日本债市：公债价格追随美债隔夜涨势，此前美联储维持指标利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
10年期日债期货 上涨0.27点至148.26，为9月8日以来最高。
日本央行根据资产买进计划，周五总共买进8,200亿日圆的债券，其中一至三年期公债4,000亿日圆、三至五年期公债4,000亿日圆，以及10年期通胀保值债券200亿日圆。
在美联储利率决议出炉后，以及日本假期前，交投热络。日本市场下周多数时候休市，周四恢复交易。
美国公债收益率周四重挫，两年期公债收益率单日降幅为六年半最大。
尽管国内有一些令人鼓舞的迹象，美联储主席叶伦称外部前景较不确定。美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.010%
五年期公债 0.060% -1.5 0.075%
10年期公债 0.335% -2.5 0.360%
20年期公债 1.115% -3.5 1.150%
30年期公债 1.375% -4.0 1.415%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.26 +0.27 147.99
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/戴素萍 审校 许娜/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”