《万钊专栏》美联储议息冲击结束，中国政策应回归国内基本面

（作者为中国金融四十人论坛青年研究员，现就职于招商银行金融市场部）

美联储制定货币政策目标的标准非常明确：即充分就业和物价稳定。目前美国的失业率已经降到5.1%，为08年次贷危机以来的低位。虽然美国失业率的下降，有劳动力参与率下降的因素，但是美国的劳动力参与率自2000年开始就出现趋势性下降，从2000年的67.3%下降到当前的62.6%的低位，更多是源于美国劳动力市场的内在结构性问题。

当前美国就业市场的其他指标，比如空缺岗位对应的失业人员比例，空缺岗位招人的平均时间等，均已恢复到08年次贷危机之前的水平，就业条件达到美联储货币政策正常化目标已经成为共识。

物价稳定方面，虽然美国CPI同比只有0.2%，但是美联储更关注PCEPI（个人消费支出物价指数），尤其是核心PCEPI（剔除能源和食品价格），当前PCEPI为0.3%，高于CPI，而核心PCEPI为1.2%。如果考虑到美国就业市场的回暖带来劳动力成本的上升，进而推高核心PCEPI，当前物价离美联储2%的通货膨胀目标也并不太远。

因此单看美国的就业情况和物价这两大经济指标，美联储表现不宜太鸽，应尽早加息，使得货币政策回归正常化。但若兼顾全球经济稳定，美联储加息不确定性大增。

本轮美联储货币周期与之前的不同之处在于，当前只有美国经济复苏强劲，表现一枝独秀，其他发达国家如欧洲、日本，以及新兴市场国家的经济表现均远逊于美国。在全球经济一体化的时代，其他国家糟糕的经济表现又会反馈到美国，使得对经济局面的分析非常复杂。

比如全球性的大宗商品产能过剩，给美国带来了外部输入性通缩压力；新兴市场国家汇率大幅贬值，资本快速外流，新兴市场国家的央行不得不大举抛售美债等美元资产来应对，这会造成美债收益率攀升，起到“类加息”的实际效果；中国经济增速放缓，使得对中国出口量的美国企业，比如汽车行业，以及在中国的业务量较大的美国跨国企业的收入和利润受到冲击，这种冲击会恶化这些企业的股价表现，拖累美国股市，进而削弱股市带来的财富效应和消费能力；人民币的主动贬值，削弱跟中国企业有竞争的美国企业的竞争力，影响中国居民对美国商品的购买力等等。

今天早晨美联储主席耶伦在解释货币政策时，也提到重点关注中国和新兴市场的风险及溢出效应。如果美联储将全球经济和金融市场的稳定作为制定货币政策的第三个重要目标的话，那么美联储货币政策的不确定性将大增。

中国和新兴市场国家的经济各有其自身规律，并不与美国经济复苏同步，美国也无力承担全球经济“救世主”的角色。如果美联储高度重视全球经济和金融市场的稳定，那就相当于将货币政策的一部分决定权交给了中国和新兴市场的经济基本面的表现，而这会使得美联储货币政策的不确定性大大增加。市场上流传的“美联储年内加息，因为9月不加息，所以12月加息”的逻辑可靠性可能并不高。

如果美联储加息变得更加“虚无缥缈”，那么其对市场的冲击反而会减小，因为大家可能并不太关心一件难以预测的事件。因此笔者认为，美联储“加息”对全球金融市场冲击最大的时期是本次9月议息会议前夕，而现在冲击已经过去。

对于中国而言，国内各项改革的推进和政策的制定，应更多回归到国内经济的基本面上来。短期内，美联储货币政策不再是国内的核心变量，我们应当抓紧这一“时间窗口”，有序推动各项改革的落地。