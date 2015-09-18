香港个股：中国五矿资源进入西澳镍矿开发领域

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透墨尔本9月18日 - 有政府背景的中资矿商五矿资源有限公司 正寻求将业务拓展至铜、锌和铅以外的领域，该公司已与一家小公司联手，共同开发西澳Fraser Range的镍矿资源。
外界对Fraser Range的兴趣始于2012年。当时Sirius Resources 在此发现了一处大型镍矿资源，后取名为Nova。这推到Sirius Resources从一家名不见经传的小公司摇身变为市值14亿美元的并购对象。
五矿资源已同意，到2021年在勘探方面出资至多1,400万澳元(1,000万美元)，以获取Segue Resources 旗下Plumridge镍项目最多70%的股权。
进军镍矿勘探领域，是五矿资源到2020年成为顶级中型基本金属矿业公司战略的一部分。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”