金属期市：伦敦期铜下跌，美联储推迟加息引发对需求前景的担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我认为这会引发一些卖压。这是美联储首次在决策时顾忌海外局势发展，而目前看来，海外形势在好转以前可能会先行恶化。所以整体看环境是负面的，”INTL FC Stone的分析师Ed Meir说道。
0117GMT，伦敦期铜 下滑0.8%至每吨5,347美元，抹去稍早的涨幅，上日曾触及八周高点5,440.50美元并小幅收高。
智利国家铜业公司(Codelco) 和安托法加斯塔(Antofagasta) 表示，正在恢复智利两家大铜矿的生产。此前，智利发生8.3级地震，令一些矿区的生产中断。
上海期交所主力期铜 下跌0.9%，报每吨40,710元人民币。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”