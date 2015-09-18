金属期市：伦敦期铜下跌，美联储推迟加息引发对需求前景的担忧

“我认为这会引发一些卖压。这是美联储首次在决策时顾忌海外局势发展，而目前看来，海外形势在好转以前可能会先行恶化。所以整体看环境是负面的，”INTL FC Stone的分析师Ed Meir说道。

0117GMT，伦敦期铜 下滑0.8%至每吨5,347美元，抹去稍早的涨幅，上日曾触及八周高点5,440.50美元并小幅收高。

智利国家铜业公司(Codelco) 和安托法加斯塔(Antofagasta) 表示，正在恢复智利两家大铜矿的生产。此前，智利发生8.3级地震，令一些矿区的生产中断。

上海期交所主力期铜 下跌0.9%，报每吨40,710元人民币。(完)

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