中国经济：长期稳定向好，有能力保持人民币汇率在均衡水平--副总理

路透北京9月18日 - 中国国务院副总理张高丽周五表示，中国经济保持在合理的区间，长期稳定向好的基本面没有改变，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡水平。

中新社援引张高丽在第12届中国-东盟博览会上的主旨演讲称，当前中国经济仍面临下行压力，但中国经济的韧性好、潜力大，有巨大的回旋余地，中国还有比较充裕的外汇储备。

“我们有信心有能力保持中国经济持续健康发展，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡的水平上，有信心有能力建设公开透明、长期稳定、健康发展，不断与国际接轨的资本市场。”他在演讲中表示。

他强调，中国经济发展进入新常态，正从高速增长转为中高速增长，从要素投资驱动转向创新驱动。今年以来，中国经济保持在合理区间，呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。

张高丽称，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在区间调控基础上加大定向调控力度，加快简政放权、放管结合、优化服务，促进中国经济保持中高速增长，迈向中高端水平，使中国经济沿着绿色低碳循环的道路前进。

在对外开放方面，他表示，中国未来将进口更多商品和服务，更大规模扩大对外投资合作。