中国经济：长期稳定向好，有能力保持人民币汇率在均衡水平--副总理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月18日 - 中国国务院副总理张高丽周五表示，中国经济保持在合理的区间，长期稳定向好的基本面没有改变，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡水平。
中新社援引张高丽在第12届中国-东盟博览会上的主旨演讲称，当前中国经济仍面临下行压力，但中国经济的韧性好、潜力大，有巨大的回旋余地，中国还有比较充裕的外汇储备。
“我们有信心有能力保持中国经济持续健康发展，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡的水平上，有信心有能力建设公开透明、长期稳定、健康发展，不断与国际接轨的资本市场。”他在演讲中表示。
他强调，中国经济发展进入新常态，正从高速增长转为中高速增长，从要素投资驱动转向创新驱动。今年以来，中国经济保持在合理区间，呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。
张高丽称，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在区间调控基础上加大定向调控力度，加快简政放权、放管结合、优化服务，促进中国经济保持中高速增长，迈向中高端水平，使中国经济沿着绿色低碳循环的道路前进。
在对外开放方面，他表示，中国未来将进口更多商品和服务，更大规模扩大对外投资合作。
国家主席习近平周四表示，当前中国经济放缓是转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果，中国经济仍然拥有巨大的潜能，完全有条件长期保持中高速增长。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”