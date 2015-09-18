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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 15:46 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,626亿韩元，为连续第三日买超

路透首尔9月18日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超1,626亿韩元，为连续第三日买超，期间累计买超5,113亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月18日 162.6* 0 -198.2

^9月17日 126.4 134.4 -268.5

9月16日 222.3 359.0 -591.1

9月15日 -115.9 211.1 -134.1

9月14日 -58.0 -31.7 50.3

9月11日 -56.3 -34.8 32.4

9月10日 -229.4 600.4 -377.8

9月 9日 -149.1 538.2 -388.6

9月 8日 -249.7 174.9 23.5

9月 7日 -285.3 267.7 -22.0

9月 4日 -23.1 -222.5 204.1

9月 3日 -120.9 -40.6 142.3

9月 2日 -87.3 66.5 -29.4

9月 1日 -7.5 -278.4 236.8

8月31日 -36.9 33.3 -6.8

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本月以来 -871.1 1,744.2 -1,320.1

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今年以来 1,751.2 -5,054.0 2,165.6

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注：^ 9月17日为修正后数据。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)

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