欧元债市：公债收益率下滑，因美联储仍审慎暂不升息

“一段时间以来，美联储已明确年内升息的意向，但是时隔九年没有升息，要真正启动按钮谈何容易，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称。

欧元区指标--德国10年期公债收益率 降10个基点至0.68%，但仍高于上周收盘水平0.66%。

低评级的西班牙 和意大利 同期公债收益率的降幅更大，分别下降11个基点至将近一个月低位2.00%及1.80%。

尽管美国国内经济增长及劳动力市场表现稳健，但围绕中国经济放缓的担忧及低通胀状况令美联储暂缓升息。这些因素导致欧洲央行发出将扩大印钞计划的信号。

这种政策上的迥异反映到了短期美债与德债收益率之差方面，美联储会议之前曾触及2007年以来最大，但在美联储决定公布后收窄约10个基点至0.90个百分点。

“尽管美联储此次显现鸽派立场，但我们仍预期将在未来几个季度内升息，因此我们认为，此次按兵不动的决定主要归咎于令人不安的市场波动性。”

甚至在希腊也感受到了欧债市场的全线上扬气氛。希腊10年期公债收益率 周五下降11个基点至8.33%，两年债收益率下降20个基点至10.96%。(完)

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