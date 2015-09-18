《路透晚报》--9月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2%，美联储按兵不动决议引发经济成长疑虑

日本股市周五收跌，中止连续三天涨势，美联储维持利率于纪录低位，引发外界对美国及全球经济状况的疑虑。日本将进入周末连续假期，在此之前，投资人亦不愿建立大仓。日经指数收挫2%，至18,070.21点，本周共跌1.1%。东证股价指数(TOPIX)下跌2%，收报1,462.38点，本周下跌1.2%。

--中国股市：沪综指缩量收升，“清伞”压力下降惟市场依然谨慎

中国股市沪综指缩量收升。分析师称，大盘全日窄幅震荡，个股分化加剧。虽然证监会昨日通知缓解了券商“清伞”的压力，但合规后的信托产品如何运作尚不确定，投资者心态谨慎，美联储暂缓加息的决定则对大盘影响不大。沪综指收报3,097.92点，跌3,086.061点或0.38%。上证A股今日成交2,084亿元人民币，创逾七个月新低。上日为3,368亿元。

--香港股市：收盘上涨，美联储将利率维持在纪录低位不变

香港股市上涨，之前美联储决议维持利率不变，原因是对全球经济疲软感到担忧。由于港元钉住美元，香港的利率必须追随美联储的利率决议，即便二者的经济走势可能不同。恒生指数收盘涨0.3%至21,920.83点，恒生国企指数涨0.6%至10,028.38点。恒生指数本周累计上涨1.9%，但交投波动较大。

--汇市：美元触及三周低点，因美联储将利率维持在纪录低点不变

美元指数触及三周低点，因美联储并未像一些投资者预期的那样，启动近10年来的首次升息。会议声明促使美元全线下跌，兑欧元和英镑均触及三周多低位，兑加元亦跌至四周低点。0843GMT，美元指数跌0.39%报94.209。欧元兑美元涨0.09%至1.1445美元；美元兑日圆跌0.63%至119.32日圆。

--欧元债市：公债收益率下滑，因美联储仍审慎暂不升息

欧元区公债收益率下跌，上日美联储决议维持利率不变，因担心全球经济疲软。欧元区指标--德国10年期公债收益率降10个基点至0.68%，但仍高于上周收盘水平0.66%。低评级的西班牙和意大利同期公债收益率的降幅更大，分别下降11个基点至将近一个月低位2.00%及1.80%。

--国际油市：油价下跌，受经济疑虑和OPEC仍重视市场份额影响

油价下跌，最新迹象显示石油输出国组织(OPEC)将依然更重视市场份额而不是原油价格。0834GMT时，美国西德克萨斯中质油期货报每桶46.54美元，较昨日结算收盘位下跌0.36美元。布兰特原油期货涨0.06美元，报每桶49.15美元。OPEC的关键产油国科威特周四称，油市会自我平衡，但这需要一段时间，暗示尽管油价下跌，其仍支持OPEC扞卫市场份额的政策。

--全球金市：现货金由两周高点下滑，美联储利率决议加深不确定性

现货金由两周高点下滑，回吐过去两天大涨的部分升幅，美联储本周维持利率不变的决定，加深了最终升息时机的不确定性。0836GMT，现货金涨0.8美元，至每盎司1,132.00美元，上日曾升至两周高点1,133.20美元。但金价本周仍有望录得近2%涨幅，结束周线连三跌。

--金属期市：伦敦期铜下跌，美联储推迟加息引发对需求前景的担忧

伦敦期铜下跌，隔夜美联储推迟加息，因全球经济较为低迷。本周铜价周线或将持平，智利矿场在地震后重启，缓解了对供给的担忧。0838GMT，伦敦期铜下滑0.56%至每吨5,359.5美元，上日曾触及八周高点5,440.50美元并小幅收高。上海期交所主力期铜收跌0.9%，报每吨40,710元人民币。