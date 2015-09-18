印度贸易：粗制与精炼植物油进口关税上调5个百分点--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 粗制植物油进口关税设为12.5%
* 精炼植物油进口关税设为20%
路透新德里9月18日 - 据政府及贸易消息人士称，印度已将粗制与精炼植物油进口关税各上调5个百分点，以遏制马来西亚和印尼油品进口大增局面。印度为全球最大的植物油进口国。
印度本财年植物油进口金额料将上涨约40%，从100亿美元左右涨至140亿美元。植物油进口已导致印度一些工厂破产，并迫使部分农民转种大豆等油籽以外的作物。
消息人士称，粗制植物油进口关税从7.5%上调至12.5%，精炼植物油进口关税从15%调高至20%。相关公告料将于周五稍晚发布。
“我们对此表示欢迎，但政府应至少将关税上调10个百分点，”印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors Association)执行董事B.V. Mehta称。
Mehta称，政府还应该扩大粗制与精炼植物油关税差距，以便在进口不断增长的情况下，保护印度农民及精炼行业的利益。
马来西亚棕榈油价格 目前处于近六年半低位，为印度进口带来提振，但却不利于印度总理莫迪提出的目标，即10年内实现植物油自给自足。
植物油为印度第三大进口商品，仅次于石油和黄金。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”