印度贸易：粗制与精炼植物油进口关税上调5个百分点--消息人士

* 粗制植物油进口关税设为12.5%

* 精炼植物油进口关税设为20%

路透新德里9月18日 - 据政府及贸易消息人士称，印度已将粗制与精炼植物油进口关税各上调5个百分点，以遏制马来西亚和印尼油品进口大增局面。印度为全球最大的植物油进口国。

印度本财年植物油进口金额料将上涨约40%，从100亿美元左右涨至140亿美元。植物油进口已导致印度一些工厂破产，并迫使部分农民转种大豆等油籽以外的作物。

消息人士称，粗制植物油进口关税从7.5%上调至12.5%，精炼植物油进口关税从15%调高至20%。相关公告料将于周五稍晚发布。

“我们对此表示欢迎，但政府应至少将关税上调10个百分点，”印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors Association)执行董事B.V. Mehta称。

Mehta称，政府还应该扩大粗制与精炼植物油关税差距，以便在进口不断增长的情况下，保护印度农民及精炼行业的利益。

马来西亚棕榈油价格 目前处于近六年半低位，为印度进口带来提振，但却不利于印度总理莫迪提出的目标，即10年内实现植物油自给自足。