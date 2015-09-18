更新版 1-台湾债市：指标10年券殖利率收盘大跌，因FED按兵不动市场料台央行将降息

* 指标10年公债殖利率收盘大跌，终止连五升并创逾一周新低 * 下周一有望续跌，惟至1.168%标债利率附近卖压沉重 * 料下周104/12期主要区间在1.17-1.20% (新增下周全球重要经济事件和数据) 路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五收盘大跌，终止连五日收升，创 逾一周新低；交易员指出，因美国联邦储备理事会(FED)维持利率不变，带动美债殖利率重挫，加上市场反应 台湾央行下周四将降息期待，空单被迫回补，上演轧空行情，致殖利率大跳水。 他们指出，美国FED决议按兵不动，今天台股又呈震荡格局，使短线台债没有看空的理由，激励殖利率下 挫，让空方急的如热锅上的蚂蚁，纷纷进场回补；料下周一殖利率可望持续走低，短线满足点在1.17%上方， 观察重点则在央行周四的利率决议。 〞下礼拜就看央行表演了，如果不降息台债殖利率的弹幅会很大。〞一位大型证券商主管说。 他表示，今天104/12期公债殖利率大跳水，除反应美FED未升息，大部分因素是反应央行下周将降息的期 待；因此，届时即使央行降息，殖利率续挫空间应已有限，尤其是在触及1.168%的标债利率时就会面临沉重的 卖压。 路透周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台 湾央行下周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 他认为，接下来104/12期公债殖利率要回落到8月25日的1.025%历史新低的机率，就像央行升息的一样低 。 周五104/12期公债殖利率以盘中最低水准作收，收盘报1.1888%，创逾一周新低；前低为9月10日的1.1920 %。 而在五年券104/09 殖利率方面，今天收在0.8100%，下跌6.79个基点；成交量则扩大至36亿 台币。 交易员预估，下周一104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -6.63 1.1888% 1.1888-1.2200% 196.50 本周全球重要经济事件和数据为美国8月领先指标。 下周全球重要经济事件和数据包括： 9/21(一)： 台湾公布8月外销订单金额年变动率；美国8月成屋销售；德国8月生产者物价指数；亚特兰大联储总裁洛 克哈特、加拿大央行总裁波洛兹、西班牙央行总裁林德皆将发表演说。 9/22(二)： 美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房金融局(FHF A)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收支；中国国家 主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委 员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。 9/23(三)： 台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI初值；欧元 区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售；法国第二季 国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政策委员会(FP C)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。 9/24(四)： 台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国芝加哥联储 8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法国公布9月 企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦在马萨诸塞 大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政 策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)： 美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2220 5 104/9 0.8100 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5200 (完) (记者 罗两莎; 审校 林高丽)