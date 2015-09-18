中国个股：中信证券与厚行金融在O2O理财及大数据等方面展开合作

路透上海9月18日 - 在与腾讯 、金融界 等合作后，中国最大的券商--中信证券 与互联网金融公司厚行金融将尝试在O2O（线上线下）理财、大数据营销等方面展开合作，这成为其拓展互联网金融渠道的最新布局。

中信证券经纪业务发展与管理委员会执行总经理王国庆表示，厚行金融在互联网金融方面具有行业领先的技术研发实力。中信证券将借助该平台及其技术研发能力，打造专属的互联网金融平台，促进企业资源的全面整合。

据他介绍，双方合作将体现在三方面，首先是中信证券在厚行金融的8518理财平台上打造专属理财频道，由中信证券理财师提供在线理财服务；其次是借助厚行金融在理财客户的技术分析能力，中信证券可对不同类型客户提供更个性化的营销方案；第三，双方线下网点和人员将进行资源共享。此次合作将先在江苏和安徽两省先试点。

“这是我们探索互联网金融的新路...迎接资本管理和资产管理时代的到来。”王国庆表示。

前两年中信证券已开始积极探索互联网金融发展之路，例如2013年接入腾讯自选股APP（应用软件），去年结盟金融界、证券之星等网站，推出“证券通”，为用户提供资讯解读、在线开户、实盘交易等服务。

厚行金融旗下8518理财平台是国内首家服务于独立理财师和投资者的O2O理财平台，其希望通过移动互联网、人工智能、大数据等新技术颠覆传统金融行业规则，为理财师打造一个从业、创业平台。

“我们希望将理财师从网点中拉出来，让客户更方便地找到理财师。”厚行金融董事长李林表示，不过基于分业监管规则，目前每家券商的理财师只能销售自己公司的产品，在线上提供咨询和服务，线下签约和缴款。