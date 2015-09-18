中国债券：世茂建设60亿元公司债利率为3.9%，创同类房企发债利率新低

路透上海9月18日 - 中国世茂房地产 全资子公司世茂建设有限公司周五称，2015年发行的第一期公司债最终发行规模为60亿元人民币，票面利率为3.90%。公司还指出，该期债实际认购超过80亿元，实现超额配售40亿元，利率并创下同类房企发债利率新低。

此前公告显示，本期债券的票面利率预设区间为3.80%-4.80%；上述债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

刊登在上海证券交易所公告还称，该期债的首期债券发行面值总额不超过60亿元，其中基础发行规模20亿元，可超额配售不超过40亿元。

上述债券采取单利按年付息，起息日为9月18日，发行期为9月18日-9月21日，主承销商为中信建投证券。本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AA+。

公司债具有期限长、利率低、金额大的特点。公司债期限一般为五年至七年期，利率一般为3.2%至5.8%之间，发行额度可以达到净资产的40%，是除了股权融资之外，企业获取长期资本，改善资本资产结构，降低资本成本的重要工具之一。(完)

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here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)