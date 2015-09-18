《全球汇市》美元触及三周低点，因美联储将利率维持在纪录低点不变

“由于FOMC内部压倒性多数的委员仍然预期今年升息，且国内经济保持强势，我们依然预计12月会加息，”荷兰合作银行的分析师说。

“尽管叶伦说，10月仍有可能，但我们怀疑从现在到那时的经济数据是否足以支持升息，”他们在客户报告中说道。

根据CME Group的FedWatch，利率期货 走势情况显示，美联储在10月结束近零利率政策的可能性为18%，低于周四上午时候的41%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1442 1.1435 0.06 -5.41 1.2097

美元/日圆 119.47 119.98 -0.43 0.01 119.68

欧元/日圆 136.69 137.23 -0.39 -5.87 144.77

美元/瑞郎 0.9580 0.9591 -0.11 -3.63 0.9941

英镑/美元 1.5608 1.5587 0.13 0.22 1.5573

美元/加元 1.3069 1.3181 -0.85 12.49 1.1618

澳元/美元 0.7256 0.7169 1.21 -11.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6416 0.6341 1.18 -17.71 0.7797

欧元/瑞郎 1.0962 1.0972 -0.09 -8.85 1.2026

欧元/英镑 0.7329 0.7327 0.03 -5.49 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3539 9.3391 0.16 -0.58 9.4688

美元/挪威克朗 8.0473 8.0826 -0.44 7.70 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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