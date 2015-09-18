中港个股：中国建设银行将成为印尼Bank Windu的控股股东--高管

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达9月18日 - 印尼银行PT Bank Windu Kentjana International Tbk的高管Luianto Sudarmana周五对记者表示，中国建设银行 将成为该行的控股股东。
如果该交易能够推进，那么建行作为外资银行被允许持有一家印尼银行逾40%的股份，这很罕见，并且这为将来在印尼银行领域实施更多收购铺平了道路。
根据汤森路透数据，截至6月份，印尼富豪Johnny Wiraatmadja持有61.2%的Bank Windu股权。
印尼金融服务局(Indonesia Financial Services Authority)的官员曾在6月表示，中国建设银行如果买进两家彼此独立银行的股权，并且将之整合为一家公司，那么就可以持有合并后的新银行的40%以上股份。（完）
(编译 高琦 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”