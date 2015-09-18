中港个股：中国建设银行将成为印尼Bank Windu的控股股东--高管

路透雅加达9月18日 - 印尼银行PT Bank Windu Kentjana International Tbk的高管Luianto Sudarmana周五对记者表示，中国建设银行 将成为该行的控股股东。

如果该交易能够推进，那么建行作为外资银行被允许持有一家印尼银行逾40%的股份，这很罕见，并且这为将来在印尼银行领域实施更多收购铺平了道路。

根据汤森路透数据，截至6月份，印尼富豪Johnny Wiraatmadja持有61.2%的Bank Windu股权。

印尼金融服务局(Indonesia Financial Services Authority)的官员曾在6月表示，中国建设银行如果买进两家彼此独立银行的股权，并且将之整合为一家公司，那么就可以持有合并后的新银行的40%以上股份。（完）