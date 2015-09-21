台湾货币市场：9月21日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月21日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期530亿台币。 --96甲6期及99甲8期公债付息共计24.4375亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)6,560亿台币： 09/22 5,496.5亿台币 09/23 1,482.8亿台币 09/24 1,911.5亿台币 09/25 866.5亿台币 09/28 2,136.5亿台币 09/29 1,076.5亿台币 09/30 2,095亿台币 10/01 1,227.7亿台币 10/02 267.0亿台币 --公债还本付息共58亿台币。 09/24 97甲6期公债付息 17亿台币 09/24 101甲9期公债付息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期公债付息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期公债付息 8.75亿台币 10/02 103甲14期公债付息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”