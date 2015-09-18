版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 16:34 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月18日

路透香港9月18日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:34时，1
 港元=0.82095人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为29.64%，低于上交易日收盘的30.46%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.45      4.75      1.14
 建设银行                                          5.43      5.58      1.19
 中国银行                                          3.86      3.54      1.33
 农业银行                                          3.14      3.08      1.24
 招商银行                                         17.71     18.96      1.14
 中信银行                                          6.05      4.79      1.54
 交通银行                                          6.19      5.69      1.33
 民生银行                                          8.76      7.66      1.39
 中国人寿                                         26.29     28.85      1.11
 中国平安                                         30.57     40.40      0.92
 中国太保                                         23.66     30.85      0.93
 中信证券                                         13.78     15.66      1.07
 新华人寿                                         37.16     34.60      1.31
 海通证券                                         13.11     12.26      1.30
 华能国际                                          8.97      8.97      1.22
 大唐发电                                          5.57      3.13      2.17
 华电国际                                          7.14      6.69      1.30
 中煤能源                                          6.38      3.31      2.35
 中国神华                                         15.22     12.76      1.45
 中国石油                                          8.42      5.86      1.75
 兖州煤业                                          8.93      3.87      2.81
 中国石化                                          4.95      5.25      1.15
 上海石化                                          6.92      3.24      2.60
 中海油服                                         17.01      8.65      2.40
 仪征化纤                                          8.84      2.68      4.02
 中国铝业                                          5.03      2.67      2.29
 江西铜业                                         13.90     10.86      1.56
 洛阳钼业                                         10.86      4.34      3.05
 紫金矿业                                          3.51      2.14      2.00
 马钢股份                                          3.37      1.88      2.18
 鞍钢股份                                          4.93      3.65      1.65
 重庆钢铁                                          3.16      1.27      3.03
 海螺水泥                                         18.57     24.85      0.91
 洛阳玻璃                                         21.70      4.86      5.44
 京城机电                                         13.29      5.40      3.00
 中联重科                                          5.18      3.12      2.02
 金隅股份                                          8.06      5.79      1.70
 中国国航                                          7.50      6.27      1.46
 东方航空                                          7.34      4.48      2.00
 南方航空                                          7.54      5.31      1.73
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.87
 中海集运                                          8.73      3.11      3.42
 中集集团                                         18.15     14.02      1.58
 中海发展                                         11.08      5.49      2.46
 宁沪高速                                          7.76     10.10      0.94
 深高速                                            5.90      5.23      1.37
 成渝高速                                          4.42      2.58      2.09
 皖通高速                                          9.32      6.55      1.73
 广深铁路                                          4.46      3.32      1.64
 中国南车                                         14.26     10.62      1.64
 中国交建                                         12.72     10.36      1.50
 中国铁建                                         15.13     11.82      1.56
 中国中铁                                         11.20      7.15      1.91
 长城汽车                                         26.31     23.65      1.36
 比亚迪                                           55.18     37.30      1.80
 广汽集团                                         18.80      5.69      4.02
 青岛啤酒                                         32.22     36.10      1.09
 白云山                                           25.67     20.35      1.54
 新华制药                                         12.15      5.00      2.96
 海信科龙                                          7.50      4.10      2.23
 南京熊猫                                         12.64      5.49      2.80
 晨鸣纸业                                          6.35      3.17      2.44
 上海医药                                         18.23     17.12      1.30
 中兴通讯                                         16.08     17.88      1.10
 东方电气                                         12.44      8.38      1.81
 潍柴动力                                          8.83      8.54      1.26
 东北电气                                          5.29      1.96      3.29
 广船国际                                         31.19     18.64      2.04
 经纬纺机                                         15.00     11.16      1.64
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.06
 一拖股份                                          9.20      4.72      2.37
 北辰实业                                          4.44      2.28      2.37
 创业环保                                          8.11      4.38      2.26
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.32
 金风科技                                         14.07     13.80      1.24
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.12     16.70      0.96
 郑煤机                                            6.30      3.36      2.28
 大连港                                            5.10      2.52      2.47
 山东墨龙                                          7.20      2.77      3.17
 浙江世宝                                         29.53      6.42      5.60
 复星医药                                         23.24     25.35      1.12
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         16.00     12.00      1.62
 上海电气                                         11.34      4.42      3.13
 广发证券                                         13.42     15.44      1.06
 华泰证券                                         14.12     16.42      1.05
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐