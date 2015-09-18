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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 16:54 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增222.5亿台币，连三周净增

路透台北9月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增222.5亿台币，为连续三周净增，央行存单未到
期余额为7兆(万亿)2,484.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增427.3亿台币。    
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   9/14     7,042.30            7,273.30       +231.0
   9/15     1,931.50            1,931.50            0
   9/16     4,703.50            4,707.50         +4.0
   9/17     5,896.80            5,879.80        -17.0
   9/18       533.00              537.50         +4.5
 总计      20,107.10            20,329.6       +222.5
 
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
   9/14                 28                  6
   9/15                 28                  6
   9/16                 37                  8
   9/17                 14                  5
   9/18                  3                  2
 总计                  110                 27
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)

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