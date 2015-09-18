《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增222.5亿台币，连三周净增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增222.5亿台币，为连续三周净增，央行存单未到 期余额为7兆(万亿)2,484.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增427.3亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 9/14 7,042.30 7,273.30 +231.0 9/15 1,931.50 1,931.50 0 9/16 4,703.50 4,707.50 +4.0 9/17 5,896.80 5,879.80 -17.0 9/18 533.00 537.50 +4.5 总计 20,107.10 20,329.6 +222.5 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 9/14 28 6 9/15 28 6 9/16 37 8 9/17 14 5 9/18 3 2 总计 110 27 (完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”