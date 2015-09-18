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市场报道 | 2015年 9月 18日 星期五 17:04 BJT

《汇市简讯》美元/加元在云区有支撑

0854GMT

* 空头正试图将日线收位压低至1.3106下方

* 1.3106为7月至8月由1.2860升至1.3353的50%回档位

* 一目均衡云区上缘1.3008应会有不错的支撑

* 需留意1.2976，这是1.2860升至1.3353的76.4%回档位

* 关注在跌至1.3000时做多

* 技术图表：link.reuters.com/zep65w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 许娜)

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