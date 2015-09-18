台湾汇市：美联储会议后台币随亚币实质交易趋升，下周观望央行会议

* 美联储暂稳利率不变，午后亚币走强带动台币 * 关注下周台湾央行的利率决议 * 下周实质交易区间暂看32.3-32.6 路透台北9月18日 - 台币兑美元 周五收盘微贬，但实质交易走升。美联储决议暂不升息，午后亚 币走强，且外资汇入，令台币缓步走高。下周则须观望台湾央行的利率决议。 汇银人士表示，今日亚币中人民币及韩元趋升，台币也随之水涨船高。除了外资略有汇入之外，出口商也 有抛汇，推升台币走强。但交易员表示，尾盘央行进场干预令台币收贬。 〞市场可能还需要点时间再消化一下美联储的决议。如果台湾央行降息了，台币可能就会偏贬一点，〞一 位大型外商银行交易员表示。 他们认为，美联储会议后亚币虽小升，但方向并不十分明显，各方仍关注国际美元和股市近期的反应，这 会立即推升市场的风险胃纳。 人民币兑美元即期 周五小涨，盘初一度升破6.36关口，刷新近两周新高，中间价亦续小升至近 两周高点。 韩国综合股价指数 收高1.0%，至1,995.95点，韩元兑美元 在韩国市场收升0.3%，至1,162.8 。 一位大型商银交易员则认为，目前台币在32.4附近的价位，没有明显方向，不过短期内因美国暂不升息， 目前手中美元部位仍多的出口商可能有些抛盘压力，台币短期先看区间在32.3-32.6盘整。 台湾央行下周四(24日)即将召开第三季全体理监事会议。目前市场对央行本次会议的利率走向，仍旧看法 参半，稍逾半数的受访金融机构认为央行下周将降息半码(0.125个百分点)至1.750%，为2009年来首次。 他们并表示，近期亚洲货币和股市大多同向发展，除了台湾央行下周议息会议结果之外，短期内中国的经 济复苏情况，以及日本是否续行宽松，人民币和日圆的走势都会影响区域亚币的走向，值得关注。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点台币折价幅度差距不大。一个 月美元/台币远汇 尾盘报32.210/32.240，上日收在32.370。 台湾股市周五续创逾一个月收盘新高。分析师表示，由于美联储维持利率不变的重大变数暂除，台股随部 分亚股走高。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超33.03亿台币，连续三个交易日买超共计1 92.21亿台币。 今日台币实质交易区间在32.340-32.418。上日交易区间在32.350-32.429。他们预估，下周台币实质交易 区间暂看32.3-32.6。 本/下周国际重要经济数据和事件： 9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美 元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币 政策评估。 9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。 9/21(一)：台湾公布8月外销订单金额年变动率；美国8月成屋销售；德国8月生产者物价指数；亚特兰大 联储总裁洛 克哈特、加拿大央行总裁波洛兹、西班牙央行总裁林德皆将发表演说。 9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房 金融局(FHF A)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收 支；中国国家 主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马 州全球事务委 员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。 9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI 初值；欧元 区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售 ；法国第二季 国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融 政策委员会(FP C)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。 9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国 芝加哥联储 8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及 法国公布9月 企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶 伦在马萨诸塞 大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上 发表有关货币政 策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国 第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货 币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明 。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.663 32.662 32.340-32.690 32.680 8.03 7.42 元太外汇经纪公司 32.665 32.665 32.340-32.682 32.682 3.695 3.74 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.035/-0.010 -0.045/-0.020 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)