路透基点：合生元获得4.5亿美元过桥贷款，用于收购澳洲维他命生产商

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 根据消息人士和股票交易所的声明，在香港上市的营养补剂公司--合生元国际控股有限公司已经与数家银行达成4.5亿美元的过桥贷款协议，部分用于为收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd提供融资，该笔收购作价13.9亿澳元（10亿美元）。
澳新银行、汇丰控股和其它几家银行是这笔过桥贷款的提供方，或者是在首次支取后的364天偿还，或者是在2016年11月30日偿还，选择更早的日期进行偿付。澳新银行和汇丰担任牵头行和初始承贷方，汇丰还担任额度代理行和担保品管控行。汇丰亦是合生元收购一案的顾问。
如果合生元的几位重要高管--罗飞、罗云、陈富芳、张文会、孔庆娟，停止实益持有至少65%的已发行股本，或者停止控股公司，那么这笔过桥贷款将立刻得到偿还。
合生元的一些直接和间接子公司的股票为过桥贷款的担保品。
合生元与2010年12月在香港上市，藉此融资16.5亿港元。汇丰是当年IPO的唯一簿记行。（完）
(编译 高琦 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”