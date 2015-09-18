路透基点：合生元获得4.5亿美元过桥贷款，用于收购澳洲维他命生产商

路透香港9月18日 - 根据消息人士和股票交易所的声明，在香港上市的营养补剂公司--合生元国际控股有限公司已经与数家银行达成4.5亿美元的过桥贷款协议，部分用于为收购澳洲维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd提供融资，该笔收购作价13.9亿澳元（10亿美元）。

澳新银行、汇丰控股和其它几家银行是这笔过桥贷款的提供方，或者是在首次支取后的364天偿还，或者是在2016年11月30日偿还，选择更早的日期进行偿付。澳新银行和汇丰担任牵头行和初始承贷方，汇丰还担任额度代理行和担保品管控行。汇丰亦是合生元收购一案的顾问。

如果合生元的几位重要高管--罗飞、罗云、陈富芳、张文会、孔庆娟，停止实益持有至少65%的已发行股本，或者停止控股公司，那么这笔过桥贷款将立刻得到偿还。

合生元的一些直接和间接子公司的股票为过桥贷款的担保品。

合生元与2010年12月在香港上市，藉此融资16.5亿港元。汇丰是当年IPO的唯一簿记行。（完）