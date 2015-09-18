香港房地产：政府石硖尾大窝坪豪宅地截标获七份标书，估值最高95亿港元

路透香港9月18日 - 香港地政总署周五截标的一幅位于九龙石硖尾大窝坪的住宅用地，共接获七份标书；市场对该幅豪宅土地的估值介乎69.6-94.86亿港元。

该幅土地位于大窝坪延坪道的新九龙内地段第6542号，指定作私人住宅用途，可兴建约980个单位，最高可建楼面面积约63.2万平方尺。

地政总署发言人表示，共接获七份标书竞投该幅土地。

市场人士估计，若以70亿港元中标价计，连同建筑费项目总投资高达100亿港元，相信大型发展商会有较大兴趣。

给予大窝坪土地94.86亿港元最高估值的中原地产测量师黎坚辉指出，该住宅地是今季惟一一幅市区土地，极具吸引力；惟地皮受司法覆核程序困扰，加上中标发展商需为邻近山坡进行勘察及防护，增加发展成本，或会影响发展商审慎出价。由于该地涉及的投资金额较大，亦有一定程度风险，

莱坊估价及谘询部主管林浩文亦指，监于该土地面积较大，但后市（包括利率走势）不明朗，而且虽然其邻近九龙塘，但所属校网一般，故估计发展商出价会较为保守。

若以最低及最高估值计算，该土地每平方尺楼面地价介乎11,030-15,000港元。