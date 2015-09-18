香港房地产：政府石硖尾大窝坪豪宅地截标获七份标书，估值最高95亿港元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 香港地政总署周五截标的一幅位于九龙石硖尾大窝坪的住宅用地，共接获七份标书；市场对该幅豪宅土地的估值介乎69.6-94.86亿港元。
该幅土地位于大窝坪延坪道的新九龙内地段第6542号，指定作私人住宅用途，可兴建约980个单位，最高可建楼面面积约63.2万平方尺。
地政总署发言人表示，共接获七份标书竞投该幅土地。
市场人士估计，若以70亿港元中标价计，连同建筑费项目总投资高达100亿港元，相信大型发展商会有较大兴趣。
给予大窝坪土地94.86亿港元最高估值的中原地产测量师黎坚辉指出，该住宅地是今季惟一一幅市区土地，极具吸引力；惟地皮受司法覆核程序困扰，加上中标发展商需为邻近山坡进行勘察及防护，增加发展成本，或会影响发展商审慎出价。由于该地涉及的投资金额较大，亦有一定程度风险，
莱坊估价及谘询部主管林浩文亦指，监于该土地面积较大，但后市（包括利率走势）不明朗，而且虽然其邻近九龙塘，但所属校网一般，故估计发展商出价会较为保守。
若以最低及最高估值计算，该土地每平方尺楼面地价介乎11,030-15,000港元。
据中原地产的成交个案，毗邻延坪道土地的楼盘＂帝景峰＂最新录得一宗成交，单位实用面积681平方尺，成交价968.8万港元，平均尺价14,226港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”