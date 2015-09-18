台湾央行：至6月底本地银行大陆债权季减4.86%，因金管会祭控管措施

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月18日 - 台湾央行周五公布，至今年6月底止，中国大陆仍稳居本地银行跨国国际债权的榜首，直接风险余额为485亿美元，较3月底减少4.86%。
在最终风险方面，央行表示，至6月底本地银行对大陆的债权余额为829亿美元，较3月减少0.58%；这也是自2014年9月以941亿美元创下历史新高后，已连续三季均呈下降趋势。
〞最近几季最终风险余额都是往下掉，因为金管会对于银行资金的拆存或授信有些控管措施，从数据观察显示银行也有注意对大陆的曝险。〞央行金融检查处科长顾石望说。
央行公布，至6月底本地银行跨国国际债权直接风险总额为2,898亿美元，较3月底增加2.08%，主因是银行部门债权增加。
根据央行统计，至6月底本地银行跨国国际债权直接风险前10大国家(地区)依序为中国大陆、卢森堡、香港、美国、英属西印度群岛、英国、开曼群岛、新加坡、日本及澳大利亚，合计2,187亿美元，占台湾跨国国际债权直接风险总额的75.48%。(完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”