台湾央行：至6月底本地银行大陆债权季减4.86%，因金管会祭控管措施

路透台北9月18日 - 台湾央行周五公布，至今年6月底止，中国大陆仍稳居本地银行跨国国际债权的榜首，直接风险余额为485亿美元，较3月底减少4.86%。

在最终风险方面，央行表示，至6月底本地银行对大陆的债权余额为829亿美元，较3月减少0.58%；这也是自2014年9月以941亿美元创下历史新高后，已连续三季均呈下降趋势。

〞最近几季最终风险余额都是往下掉，因为金管会对于银行资金的拆存或授信有些控管措施，从数据观察显示银行也有注意对大陆的曝险。〞央行金融检查处科长顾石望说。

央行公布，至6月底本地银行跨国国际债权直接风险总额为2,898亿美元，较3月底增加2.08%，主因是银行部门债权增加。