印度经济：央行总裁警告不能过快追高经济成长步幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透孟买9月18日 - 印度央行总裁拉詹(Raghuram Rajan)周五称，印度必须聚焦于将通货膨胀维持低位，避免单独使用货币政策及短期政府刺激举措，来提振短期经济成长。
随着印度经济成长表现不稳且通胀放缓，业界及政府内部给拉詹施加越来越大的降息压力。
印度金融市场周五上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四维持利率不变后，投资者押注印度央行本月将会降息。
拉詹称，货币政策可以帮助强化当前的经济复苏态势，但是“只有继续实施政府及监管机构宣布的改革措施”，印度才能最终“扩大可持续增长潜力”。
“对于印度央行而言，关键的任务是要使通胀维持低位，不只是今时今日，还要持续到更远的未来，”他在由印度工业联合会(CII)组织的一次讲座中表示。
分析师称，拉詹的讲话保留了降息的可能性，但并未助长降息臆测。
“他的目的无非是要抑制预期，”一级交易商PNB Gilts Ltd驻新德里高级执行副总裁Vijay Sharma称。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”