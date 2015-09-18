印度经济：央行总裁警告不能过快追高经济成长步幅

路透孟买9月18日 - 印度央行总裁拉詹(Raghuram Rajan)周五称，印度必须聚焦于将通货膨胀维持低位，避免单独使用货币政策及短期政府刺激举措，来提振短期经济成长。

随着印度经济成长表现不稳且通胀放缓，业界及政府内部给拉詹施加越来越大的降息压力。

印度金融市场周五上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四维持利率不变后，投资者押注印度央行本月将会降息。

拉詹称，货币政策可以帮助强化当前的经济复苏态势，但是“只有继续实施政府及监管机构宣布的改革措施”，印度才能最终“扩大可持续增长潜力”。

“对于印度央行而言，关键的任务是要使通胀维持低位，不只是今时今日，还要持续到更远的未来，”他在由印度工业联合会(CII)组织的一次讲座中表示。

分析师称，拉詹的讲话保留了降息的可能性，但并未助长降息臆测。

“他的目的无非是要抑制预期，”一级交易商PNB Gilts Ltd驻新德里高级执行副总裁Vijay Sharma称。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)