欧洲个股：大众汽车第四季将提列上亿欧元拨备支付巴西业务重组费用

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福9月18日 - 大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)财务长Hans Dieter Poetsch向德意志银行分析师表示，公司预计将提列上亿欧元拨备，用于支付巴西业务重组费用。
“巴西业务依然十分疲软，将需要在第四季提列上亿欧元拨备用于重组，”德意志银行分析师Tom Rokossa在一份报告中说。
大众汽车一直在对其巴西陶巴特工厂的产能进行调整。该工厂位于圣保罗东北约90英里(150公里)，生产Up都市车、Gol掀背轿车和Voyage轿车。
大众汽车1月在圣保罗附近的另一家工厂裁员，但这次裁员引发了罢工，迫使该公司收回裁员800人的决定，并商定了一份截至2019年的新劳资协议。
德意志银行还说，尽管中国需求下降，但大众在中国的产能利用率仍为100%。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”