欧洲个股：大众汽车第四季将提列上亿欧元拨备支付巴西业务重组费用

路透法兰克福9月18日 - 大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)财务长Hans Dieter Poetsch向德意志银行分析师表示，公司预计将提列上亿欧元拨备，用于支付巴西业务重组费用。

“巴西业务依然十分疲软，将需要在第四季提列上亿欧元拨备用于重组，”德意志银行分析师Tom Rokossa在一份报告中说。

大众汽车一直在对其巴西陶巴特工厂的产能进行调整。该工厂位于圣保罗东北约90英里(150公里)，生产Up都市车、Gol掀背轿车和Voyage轿车。

大众汽车1月在圣保罗附近的另一家工厂裁员，但这次裁员引发了罢工，迫使该公司收回裁员800人的决定，并商定了一份截至2019年的新劳资协议。