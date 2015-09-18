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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 21:18 BJT

路透基点：复星实业寻求7亿美元融资，为首次涉足离岸贷款市场

路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星实业正在筹措7亿美元三年期子弹式贷款，这是公司首次涉足离岸贷款市场。

澳新银行和法国巴黎银行是牵头行兼簿记行，目前正在邀请其他银行以牵头行身份加入。

一位消息人士称，贷款利率较Libor加码180个基点。

复星实业是借款人，母公司上海复星医药（集团）股份有限公司是担保人。复星医药是复星国际的子公司。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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