路透基点：复星实业寻求7亿美元融资，为首次涉足离岸贷款市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星实业正在筹措7亿美元三年期子弹式贷款，这是公司首次涉足离岸贷款市场。
澳新银行和法国巴黎银行是牵头行兼簿记行，目前正在邀请其他银行以牵头行身份加入。
一位消息人士称，贷款利率较Libor加码180个基点。
复星实业是借款人，母公司上海复星医药（集团）股份有限公司是担保人。复星医药是复星国际的子公司。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”