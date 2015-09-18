中国证券：中金所通报批评146名客户，并采取限制开仓处罚措施

路透北京9月18日 - 中国金融期货交易所周五公告，对146名客户给予通报批评、采取限制开仓的监管措施，并列入重点监控名单，对其未来的交易行为重点监控，一旦发现可疑行为将一查到底，绝不姑息。

中金所称，经全面仔细排查，发现杨祖贵、张能斌等18组、共计146名客户未履行实际控制关系的报备义务，部分客户还存在合并持仓超限情况，违反了交易所限仓规定。

中金所决定对上述违反诚信义务的行为予以通报批评，并对其中存在合并持仓超限、不配合报备工作情形的13组客户采取限制开仓6个月的处罚措施，对另外5组未履行报备义务的客户采取限制开仓3个月的处罚措施。

中金所呼吁投资者切实履行实际控制账户报告与备案义务，并敦促期货公司会员加强客户管理，严格落实实际控制关系报备管理要求。中金所将继续加强市场监管，严肃查处各类违法违规违约行为，切实维护市场健康稳定发展。

中国期货市场实行实名开户、一户一码制度。中金所于2011年发布《实际控制关系账户报备指引》，重点加强实际控制关系管理，以此维护市场公平公正，防范违法违规行为。

按照规定，实际使用、控制他人期货账户或者期货账户被他人使用、实际控制的，必须切实履行诚信义务，主动向期货公司和中金所予以申报，相关账户的合并持仓不得超过规定的限度。（完）

欲览详情，请点选中金所网站：here (发稿 李铮；审校 林高丽)